Europese leiders waarschuwen Zelensky voor onbetrouwbare bemiddelaars Trump-regime

Wanneer de camera’s draaien zijn Europese leiders vol lof en hoop over de Amerikaanse rol bij vredesonderhandelingen rond de oorlog in Oekraïne. Achter de schermen hebben ze weinig of geen vertrouwen in de Verenigde Staten en waarschuwen ze de Oekraïense president Zelensky voor het Trump-regime. Dat blijkt uit een transcript van een vertrouwelijk telefoongesprek tussen diverse Europese leiders en Zelensky dat in handen is van Der Spiegel.

Zowel de Duitse bondskanselier Merz als de Franse president Macron uitten daarin scherpe waarschuwingen. Volgens Macron zou Washington Kyiv in de steek laten bij afspraken over Oekraïens grondgebied en het land bewust in onzekerheid laten over veiligheidsgaranties. De uitgesproken zorgen gaan daarbij niet zozeer over Trump zelf, maar over de speciale gezant voor Oekraïne Steve Witkoff en schoonzoon Jared Kushner die de onderhandelingen voeren. Merz maande Zelensky tot voorzichtigheid en zei dat de twee strategische spelletjes spelen.

Ook de Finse president Stubb - in Europa toch een van de weinige vrienden van Trump - en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte benadrukten in het gesprek dat Europa de Oekraïense leider “niet alleen mag laten met deze jongens”. Naast Merz, Macron, Stubb en Rutte, namen onder anderen de leiders van Polen, Italië, Denemarken en Noorwegen deel aan het overleg op maandag.

Het Élysée ontkent dat Macron de bewoordingen uit het transcript heeft gebruikt, maar weigert te verduidelijken wat er dan wel gezegd zou zijn. Ondertussen voerden Witkoff en Kushner dinsdag een vijf uur durend gesprek met de Russische dictator Poetin in Moskou, waarna ze rechtstreeks terugkeerden naar de VS zonder de moeite te nemen de Europese vertegenwoordigers te woord te staan.

De territoriale eisen van Rusland vormen een cruciaal knelpunt in de onderhandelingen. Moskou eist de volledige overdracht van de Donbas-regio, inclusief gebieden die momenteel onder Oekraïens militair gezag staan. Europa benadrukt dat er geen vrede mag worden afgedwongen zonder instemming van Kyiv en Brussel.