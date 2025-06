Timmermans: ‘Yesilgöz heeft deur open gezet naar de Poetin-vrienden’

De VVD wil een wet waardoor de overheid verplicht wordt om elk jaar 3,5 procent van het bbp uit te geven aan defensie. GroenLinks-PvdA ziet daar weinig in, zo liet Frans Timmermans blijken tijdens het Kamerdebat over de komende NAVO-top. Er kan immers een tijd komen waarin de dreiging afneemt. Dan wil je niet vastzitten aan een wettelijke norm.

“We gaan natuurlijk niet zeggen, ongeacht wat er internationaal gebeurt, dat leggen we nu al wettelijk vast”, zei Timmermans. Voor de komende tijd ziet de leider van GroenLinks-PvdA wel de noodzaak voor hogere defensie-uitgaven. “In het licht van wat nodig is, zijn wij bereid over een langere periode afspraken te maken over de versterking van defensie”, aldus Timmermans in het debat.