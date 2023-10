PVV’ers laten zich voor het karretje van het Kremlin spannen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 643 keer bekeken • bewaren

PVV’ers hebben deelgenomen aan Russische propaganda-activiteiten. Dat blijkt uit gelekte documenten waarover Follow The Money bericht. Zo verbleef PVV-Europarlementariër André Elissen in 2017 op kosten van het Kremlin als ‘verkiezingswaarnemer’ in Moskou. Hij was daar niet met een internationaal erkende waarnemingsmissie, maar op verzoek van de Russian Peace Foundation, een organisatie van het rechts-populistische Doema-lid Leonid Slutsky.

Deze Slutsky speelt een centrale rol in de pogingen van het Kremlin om westerse politici in te palmen. De politici uit Europa worden gefêteerd door de Russen. “De bedoeling is dat ze zich in eigen land verzetten tegen sancties, en tegen het idee van een soeverein Oekraïne”, schrijft Follow The Money.

De beïnvloedingscampagnes van het Kremlin sorteren effect. Zo laten politici van het Vlaams Belang als Filip Dewinter en Frank Creyelman zich positief uit over de idealen van het Kremlin. Follow The Money schrijft: “Over de invasie van Oekraïne zei Creyelman bijvoorbeeld dat die door het Westen is uitgelokt. En net als Dewinter zegt hij te dromen van een groot Europa, van ‘​​Lissabon tot Vladivostok’.”

Het Kremlin heeft vanaf 2013 met name succes bij extreemrechtse partijen, als het Front National, de Lega, de FPÖ en de AFD. Ook bij de PVV vindt het Kremlin een gewillig oor. Als Follow The Money de voormalige Europarlementariër Elissen confronteert met de Russische documenten over de betrokkenheid van Slutsky, schrikt hij zich “de pleuris”. “Dit is pure omkoping”, zegt hij nu over de reis die hij na bemiddeling van Creyelman heeft gemaakt.

Geert Wilders laat zich eveneens beïnvloeden door het Kremlin. Follow The Money: “Over de Maidan Revolutie in Kyiv zegt Wilders in de Tweede Kamer dat de protesten ook het werk zijn van ‘nationaalsocialisten, Jodenhaters en andere antidemocraten’. Termen die je veel hoort in rechtse kringen, zegt Jakub Kalensky. ‘Maar puur Russische propaganda.’”