Dilan Yesilgöz wil bijstandsgerechtigden laten opdraaien voor hogere defensieuitgaven

Op de NAVO-top van volgende week ligt een nieuwe norm voor van 3,5 procent van het bbp. Om dat percentage te halen, moet Nederland volgens het kabinet minstens 16 tot 19 miljard euro per jaar extra in Defensie steken. De WW-uitkeringen en de bijstand kosten dit jaar samen ongeveer 11 miljard. Ter vergelijking: jaarlijks bedragen de fossiele subsidies tussen de 39,7 tot 46,4 miljard euro, maar daar wil je als VVD natuurlijk vanaf blijven. De planeet vernietigt zichzelf immers niet vanzelf.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans maakte eerder al duidelijk dat er wat hem betreft juist niet wordt bezuinigd op zorg, onderwijs of de verzorgingsstaat. Hij wil onder meer aan een "solidariteitsbijdrage" van de allerrijksten. Dat is voor Yeşilgöz ongetwijfeld weer zo'n uiting van gevaarlijk wokisme: "We hebben een enorm stelsel met elkaar opgericht, een overheid die zich bemoeit met alles in uw leven. Dat kan echt een stuk minder."