Timmermans: extra geld voor defensie mag niet leiden tot bezuinigingen op zorg, onderwijs en uitkeringen

Hogere defensie-uitgaven zijn onvermijdelijk maar er zijn ook andere zaken nodig, meent Timmermans. “De wereld staat in brand. We moeten ervoor zorgen dat we ons beter kunnen verdedigen, maar ook dat we onze tolerantie, maatschappelijke solidariteit en rechtsstaat op een hoger plan kunnen brengen, zodat Europa de dictators van deze wereld van het lijf kan houden.”

Eerder wilde GroenLinks-PvdA geen steun toezeggen voor het verhogen van de NAVO-norm, omdat de coalitiepartijen daarover zelf verdeeld waren. De PVV, die wordt geleid door Poetin-bewonderaar Geert Wilders, zag niets in extra defensie-uitgaven. “[I]n tijden van grote internationale spanning kan het niet zo zijn dat het kabinet op zo’n cruciaal punt verdeeld is en dat ik dan ga zorgen voor een meerderheid”, aldus Timmermans.

Nu het kabinet is gevallen, is er volgens GroenLinks-PvdA een nieuwe situatie ontstaan. “[D]aarin [kan] ik zonder enige reserve zeggen: jullie kunnen de steun van GroenLinks-PvdA krijgen, maar over de invulling van het bedrag zullen we moeten praten. Want wij denken daar heel anders over dan de rechtse partijen.”