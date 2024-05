Telegraaf verzwijgt schandaal rond Plasterk, advocaat doet aangifte tegen beoogd premier Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 696 keer bekeken • bewaren

De Telegraaf baarde afgelopen week opzien met een ingezonden briefje van Ronald Plasterk waarin deze sorry zei tegen Pieter Omtzigt. Met de zogenaamde spijtbetuiging in het huisorgaan van uiterst rechts Nederland trachtte de pedante professor de weg vrij te maken voor zijn volgende baan: het premierschap als zetbaas van Wilders. Het sorry-briefje over het gebruik van de dienstauto was het gesprek van de dag in de media.

Ondertussen loopt er echter een ander schandaal rond Plasterk. NRC onthulde dat hij zich op listige wijze heeft verrijkt door een uitvinding voor zichzelf te claimen en te patenteren terwijjl die eigenlijk - ook - toegeschreven zou moeten worden aan een collega-wetenschapper. De laatste is als wetenschapper niet geïnteresseerd in zelfverrijking en bemoeide zich niet met de commerciële avonturen van zijn collega. Plasterk zag daardoor kans de vinding, een veelbelovend middel tegen kanker, voor zichzelf te claimen en voor tientallen miljoen door te verkopen aan een Amerikaanse bedrijf. Nederlandse kankerpatiënten liepen daardoor de mogelijkheid tot behandeling met het middel mis. Het Amsterdams Medisch Centrum heeft een onderzoek ingesteld naar het handelen van de voormalig bijzonder hoogleraar dat mogelijk vér strekkende consequenties heeft.

Het schandaal trekt de aandacht van de media, met één enkele uitzondering: De Telegraaf. In de krant is geen letter te vinden over het schandaal dat Plasterk zijn premierschap kan kosten. Wel zet de in Hilversum zeer populaire Telegraaf-commentator Wouter de Winther zijn opmerkelijke 'onthullingen' over Pieter Omtzigt voort. Eerder suggereerde hij in een podcast dat Omtzigt zou kampen met een genetisch defect en daardoor onberekenbaar zou zijn. Deze week schrijft de krant, op basis van anonieme bronnen:

Stemverheffing, snikken, weglopen en buiten op zijn eigen fractiekamer afkoelen. Onderhandelaars weten maandenlang niet wat ze meemaken met Omtzigt. ,,Vergeleken met de formatietafel is een kleuterklas nog een universiteit", concludeert een van hen. ,,Hij had momenten dat hij een halfuur met zijn ogen dicht half voorovergebogen zat. Dan ontwaakte hij ineens en begon zich weer eens tegen iets te verzetten."

Omtzigt houdt de benoeming van Plasterk naar verluidt tegen vanwege het kankermedicijn-schandaal. De Telegraaf-lezers mogen daar geen kennis van nemen. "De Telegraaf publiceert geen enkel bericht over de affaire Plasterk. Gewoon helemaal niks. Alsof dat verhaal niet bestaat. Onthou dat even. Er is immers redelijke kans dat Plasterk straks gewoon weer columnist is," schrijft Roel Geeraedst op het sociale netwerk Blue Sky. Plasterk is columnist bij de ochtendkrant, al heeft hij dat werk tijdelijk stilgelegd in verband met zijn mogelijke politieke carrièrekansen.

Ondertussen heeft de Amsterdamse advocaat Henri Sarolea afgelopen donderdag aangifte gedaan tegen Ronald Plasterk in weer een heel andere kwestie, meldt het ANP. Volgens Sarolea heeft de wetenschapper en oud-PvdA-bewindsman zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet op de economische delicten. (…) De advocaat is al vroeg gaan speuren naar het handelen van Plasterk, kort nadat PVV-senator Gom van Strien moest opstappen als verkenner van een nieuw kabinet. PVV'er Van Strien bleek door de Universiteit Utrecht (UU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) verdacht te worden van fraude en omkoping. Sarolea ontdekte vervolgens dat volgens hem het handelen van Plasterk niet in orde is.

Hij zegt de aangifte te hebben gedaan “op eigen initiatief, als burger”. “Als er een minister-president moet worden aangewezen, dan moet die wel integer zijn. De integriteit van Plasterk is volstrekt zoek. Deze zaak stinkt”, zegt Sarolea. Zijn aangifte staat los van andere grieven tegen Plasterk, zoals het onderzoek van het Amsterdam UMC naar patenten die Plasterk claimde, met uitsluiting van andere deelnemende wetenschappers. Hij zou daar miljoenen mee hebben verdiend.