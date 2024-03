CDA-fluistercampagne tegen Omtzigt verbleekt bij nieuwe karaktermoord door beoogde coalitiepartners Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 447 keer bekeken • bewaren

Voor de verkiezingen was elke kritiek op Pieter Omtzigt taboe, maar nu de NSC-leider niet wil meewerken aan een ultrarechts meerderheidskabinet worden de messen geslepen. De partijen die graag met NSC willen regeren, klappen tegenover De Telegraaf uit de school. De krant die een kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC wil en columnist Ronald Plasterk vrijaf gaf om dat mogelijk te maken, is al sinds het klappen van de gesprekken zeer ontstemd over Omtzigt.

In de podcast ‘Afhameren’ hangt Wouter de Winther de vuile was van de formatie buiten. Op gezag van anonieme “hoofdrolspelers” schildert de politiek commentator van De Telegraaf Omtzigt af als een psychiatrisch geval. “Wat zich aan de onderhandelingstafel heeft afgespeeld, was zo bizar. Men bleef vaak in volledige verbijstering vaak achter”, aldus De Winther.

Omtzigt zou schreeuwen, “regelmatige huilbuien” hebben en vaak weglopen. “Dan moest Yeşilgöz, Plasterk of Van Hijum er weer achteraan.” Volgens De Winther zouden de onderhandelingspartners van NSC “allerhande medische analyses” over Omtzigt hebben gemaakt. “Mensen die met hem aan onderhandelingstafel zaten, merkten: wow, dit is veel erger dan we verwacht hadden, er is eigenlijk niet mee te werken.” Ook diverse leden van de NSC-fractie zouden er inmiddels van overtuigd zijn “dat er geen land valt te bezeilen” met Omtzigt, suggereert De Winther.

In 2021 was Omtzigt ook al eens het mikpunt van een fluistercampagne, destijds vanuit het CDA. Toenmalig SP-Kamerlid Renske Leijten sprak zich toen uit tegen dergelijke anonieme lastercampagnes – zonder veel resultaat, zo blijkt.