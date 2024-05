Wordt fop-PvdA’er Plasterk de nieuwe premier? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 282 keer bekeken • bewaren

Volgens RTL Nieuws is Ronald Plasterk, die eerder weinig succes boekte als verkenner, in beeld als premier van het ultrarechtse kabinet waarover PVV, BBB, VVD en NSC nu al bijna een half jaar onderhandelen.

Als de vier onderhandelende partijen een akkoord bereiken over een programma, zal Plasterk naar voren worden geschoven, verwacht RTL Nieuws: “De eerste stap is dat Plasterk de formateur wordt van het nieuw te vormen kabinet. In die functie zal hij het nieuwe kabinet vormen. Hij benadert de kandidaat-bewindspersonen met het oog op een benoeming in het nieuwe kabinet.”

Volgens NRC is er nog een aanwijzing dat Plasterk zich warmloopt voor een nieuwe functie. Die aanwijzing is opnieuw op X te vinden. “Waar tot vorige week in zijn bio stond dat hij hoogleraar is aan het Amsterdam UMC, plaatste hij daar eerder deze maand de letters ‘em.’ voor – de afkorting voor: ‘met emeritaat’.” De fop-PvdA’er Plasterk wil zelf niet antwoorden op vragen of hij de gedroomde kandidaat is van de rechts-radicaal Wilders.

De naam van Plasterk, die in 2020 in opspraak kwam toen Science een wetenschappelijk artikel van hem terugtrok vanwege een vermoeden van wetenschapsfraude, zingt al enige tijd rond. Maandagmiddag wakkerde PVV-Kamerlid Fleur Agema de speculaties aan toen ze korte tijd een bericht op X retweette van een nepaccount van de PVV. Daarin stond: “Morgen zal partijleider Geert Wilders Ronald Plasterk officieel voordragen als premierkandidaat bij de informateurs en de Tweede Kamer.” Agema deelde het bericht voorzien van een smiley met hartjes als ogen.

Hoewel Plasterk zich als Telegraaf-columnist heeft ontpopt als de reïncarnatie van Bob Smalhout en dus prima past bij een ultrarechts kabinet, leidt zijn naam toch tot opgetrokken wenkbrauwen. Zo botste Plasterk tijdens en na de verkenningsfase met Pieter Omtzigt, een van de vier partijleiders die nu zou moeten instemmen met zijn kandidatuur.

Als bewindspersoon kon Plasterk nog geen deuk in een pakje boter slaan. Zo slaagde hij er niet in om de superprovincie – zijn belangrijkste project als minister van Binnenlandse Zaken – door het parlement te loodsen. Zijn bijnaam luidde ‘minister van lege dozen’. De kans is niet denkbeeldig dat een kabinet onder zijn leiding wederom niets voor elkaar krijgt, waarna Wilders zal proberen Frans Timmermans en Femke Halsema daar de schuld van te geven.