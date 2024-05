Plasterk maakt excuses aan Omtzigt in krant die lastercampagne voerde tegen NSC-leider

In een ultieme poging om toch nog premier te worden, gaat Ronald Plasterk vrijdag diep door het stof. De pedante professor maakt in een ingezonden briefje in De Telegraaf zijn excuses aan Pieter Omtzigt, die Plasterks kandidatuur blokkeert.

R. Plasterk uit Amsterdam schrijft: “Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik in het debat over de eerste informatieronde heb verteld dat de dienstauto van de informateur gebruikt was. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen; het was onnodig en misplaatst. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Pieter Omtzigt en herhaal die graag publiek: sorry Pieter!”