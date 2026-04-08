Straat van Hormuz weer gesloten omdat Israël door blijft gaan met burgers vermoorden

Enkele uren nadat Trump (winnaar van de FIFA Vredesprijs) dreigde Iran compleet te vernietigen, hij vervolgens toch akkoord ging met een voor Iran zeer voordelig tienpuntenplan, en als gevolg daarvan de Straat van Hormuz weer werd geopend voor vrachtschepen, is de belangrijke zeeader weer gesloten. De reden: Benjamin Netanyahu doet net of het staakt-het-vuren niet voor Israël geldt en heeft de aanvallen op Libanon juist opgevoerd. Iran pikt dat niet.

Woensdag werd duidelijk dat Israël naar de hoogste versnelling is geschakeld met het vernietigen van Libanon. In een ongekende serie aanvallen bestookte Israël grote delen van het land, waarbij onder meer geen enkel deel van hoofdstad Beiroet werd gespaard. Lokale media spraken 's middags van "honderd bombardementen in tien minuten", het dodental is inmiddels boven de vijfhonderd uitgestegen met ook tal van gewonden, hoofdzakelijk burgers.

Voor Iran betekent de voortzetting van de aanvallen op Libanon een schending van het staakt-het-vuren. Israël beweerde direct al dat die niet voor hen gold, ook de Amerikanen betwisten dat inmiddels. Een groep landen, waaronder Nederland, heeft na ingang van het staakt-het-vuren toegezegd deel te nemen aan een missie om de Straat van Hormuz te beveiligen. Ook deze groep landen zegt dat het staakt-het-vuren wel degelijk voor Israël geldt.