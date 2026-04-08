'Meesteronderhandelaar' Trump akkoord met tienpuntenplan Iran

Het allerzwartste scenario is afgewend, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Kort voor de door Donald Trump bedachte deadline verliep, ging de Amerikaanse president akkoord met een door Iran opgesteld tienpuntenplan voor een wapenstilstand.

Aan het begin van de oorlog eiste Trump nog de “onvoorwaardelijke overgave” van het Iraanse regime. Nu noemt de wauwelende wortel in het Witte Huis het plan van Iran “een werkbare basis om te onderhandelen”.

Hoewel Trump beweert dat de Straat van Hormuz weer opengaat, blijft Iran bepalen welke schepen mogen passeren en op welk tijdstip, aldus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Daarmee kan het land de energietoevoer naar de rest van de wereld op elk moment weer afknijpen.

Van de oorspronkelijke doelstellingen van Trump lijkt weinig meer over. De Islamitische Revolutionaire Garde heeft de touwtjes stevig in handen, en Iran beschikt ook nog altijd over vierhonderd kilo hoogverrijkt uranium.

Uiteindelijk blijkt het Iraanse regime, dat de Amerikaans-Israëlische aanval als een existentiële strijd beschouwde, vooralsnog bereid om meer pijn te lijden dan ‘meesteronderhandelaar’ Trump, die de afgelopen dagen de druk opvoerde met genocidale berichten op sociale media.

De Amerikaanse autocraat kwam onder toenemende druk te staan om de aanvallen te beëindigen. Binnen de MAGA-beweging en de Republikeinse partij nam de onvrede over Trumps optreden toe. Voormalige bondgenoten, zoals Tucker Carlson en Marjorie Taylor Greene, riepen om zijn aftreden.