Geen staakt-het-vuren voor Israël, Netanyahu zet volkerenmoord in Libanon voort

Het Israëlische leger voert de grootste aanvallen op Libanon uit sinds het begin van de oorlog. Dat blijkt uit berichten uit Libanon zelf en is bevestigd door een woordvoerder van het genocidale Israëlische leger. De hevige aanvallen vinden plaats in verschillende delen van het land tegelijk en zijn gestart vlak nadat de VS en Israël tot een voorlopig staakt-het-vuren kwamen.

Ziekenhuizen in het land vangen veel slachtoffers op, zegt de Libanese minister van Gezondheid. Dat meldt ANP. Er zijn volgens de minister alleen al op woensdag honderden slachtoffers gevallen. Onder meer de gehele hoofdstad Beiroet, de Bekaavallei en het zuiden van het land doel zijn van de Israëlische aanvallen.

Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat ook het noorden van Beiroet wordt aangevallen door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Het leger meldt dat binnen 10 minuten honderd locaties zijn aangevallen. Israël beweert zoals gewoonlijk dat ze alleen Hezbollah bestoken, zoals ze in Gaza zogenaamd alleen Hamas aanvielen. Sinds de start van de Israëlische aanvallen op Libanon zijn bijna tweeduizend mensen gedood, waaronder honderddertig kinderen.

In het tienpuntenplan dat de VS en Iran overeen zijn gekomen, staat ook de eis dat Israël stopt met het vernietigen van Libanon. Israël ontkent dit en zegt ook niet te stoppen met hun aanvallen. In een reactie op de Amerikaans-Iraanse overeenkomst hebben meerdere landen, waaronder de groep die heeft toegezegd de Straat van Hormuz te beschermen Israël ook opgeroepen te stoppen met bombarderen. In aanloop naar een staakt-het-vuren in Gaza voerde Israël de aanvallen ook juist op om nog zoveel mogelijk schade aan te richten. Dit staakt-het-vuren wordt daarbij nog dagelijks door Israël geschonden.

