Rob Jetten: wij gaan de Straat van Hormuz beveiligen

Nederland gaat helpen om de Straat van Hormuz veilig te houden, schrijft het AD. De beveiligingsmissie zal plaatsvinden in samenwerking met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Canada, Denemarken en Spanje. In een verklaring schrijven de regeringsleiders:

“Het doel moet nu zijn om binnen de komende dagen te onderhandelen over een snel en duurzaam einde aan de oorlog. Wij roepen alle partijen op om het staakt-het-vuren uit te voeren, ook in Libanon. Onze regeringen zullen bijdragen aan het waarborgen van de vrijheid van navigatie in de Straat van Hormuz.”

Enkele weken geleden liet Rob Jetten ook al weten “klaar” te zijn om de smalle zeestraat de beveiligen. Samen met andere regeringsleiders verbond hij daar wel de voorwaarde aan dat de gevechten zouden stoppen.

Hoewel Trump en Iran een deal hebben over het openstellen van de Straat van Hormuz kan het nog wel enige tijd duren voor het verkeer weer als vanouds op gang komt. De eigenaars van olietankers lijken de kat eerst nog even uit de boom te kijken.