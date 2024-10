Schoof laat Wilders heel voorzichtig zien wie de baas is

Nou nou, poeh poeh. Het duurde even, maar partijloos premier Dick Schoof heeft het dan toch aangedurfd in de Tweede Kamer kritiek te leveren op de eis van de PVV om burgemeester Femke Halsema van Amsterdam te ontslaan. "Laat ik klip-en-klaar zijn. Het gaat echt veel te ver om in de Tweede Kamer te vragen om het ontslag van een van onze burgemeesters om politieke redenen", aldus de premier aan het begin van de behandeling van de begroting van zijn ministerie van Algemene Zaken.

Eerder op de dag liet PVV-Kamerlid Marco Deen in de Kamer weten dat hij minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken gaat vragen om het ontslag van Halsema. Eerder al had Geert Wilders opgeroepen om demonstranten waar hij het niet mee eens is te deporteren en daaraan toegevoegd dat Halsema met hen mee "mag". Later geconfronteerd met de afspraken rond de bescherming voor de rechtsstaat waar hij zich met zijn partij in het kabinet aan verbonden heeft, liet Wilders zien dat hij totaal onbetrouwbaar is.