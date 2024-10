NSC in aanvaring met PVV over bizarre ontslageis Femke Halsema

Minister Judith Uitermark (NSC) van Binnenlandse Zaken had weinig woorden nodig als reactie op de eis van PVV-Kamerlid Marco Deen om de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema te ontslaan. "Nee", zei ze onomwonden direct na het debat over de begroting van haar ministerie. "Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om haar ontslag nu voor te dragen bij de koning."

"Ik ben daar ook echt behoorlijk verbaasd over", zei Uitermark over de hetze van de extreemrechtse PVV. "Onze burgemeesters verdienen steun. Die moeten echt elke dag in moeilijke omstandigheden lokaal afwegingen maken. Zoals burgemeester Halsema nu ook heeft gedaan." Dat doet Halsema goed, vindt Uitermark. "Dus ik werp dit verre van mij."

Met haar reactie is Uitermark vooralsnog de enige binnen het kabinet of de coalitiepartijen die zich ferm achter de Amsterdamse burgemeester schaart. Tot nu toe heeft iedereen, inclusief premier Schoof, halfslachtig gereageerd om toch vooral Wilders maar niet voor het hoofd te stoten. Desondanks wil Uitermark zich verder niet uitspreken over de voor NSC funeste samenwerking met de PVV. "In de basislijn staat ook dat we met elkaar een open en fel debat kunnen voeren." Later voegde ze toe: "Ik zeg niet wat een Kamerlid wel of niet moet doen."