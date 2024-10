Wilders bedreigt Halsema, kabinet durft niet in actie te komen, Yesilgöz zwijgt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1018 keer bekeken • bewaren

Het is opnieuw onrustig in Den Haag vanwege haatzaaierij door de aandachtsverslaafde Geert Wilders. In een tweet heeft hij opgeroepen burgemeester Femke Halsema uit Nederland te verbannen. Bestuurders reageren geschokt op de taal van de leider van de grootste coalitiepartij die in Den Haag de dienst uitmaakt. Zowel burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen als zijn collega Sharon Dijksma van Utrecht roepen de kabinetsleden op afstand te nemen en stevig weerwoord te bieden.

Verbanning is een wrede straf uit de Middeleeuwen die in latere tijden in onbruik raakte vanwege het onmenselijke karakter. Na het schrikbewind van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog is de straf niet meer toegepast. Wilders wil de strafmogelijkheid weer invoeren, zo maakt hij duidelijk met een bericht op X. In verschillende dictaturen is nog steeds sprake van verbanning.

Amnesty International schrijft over de door Wilders voorgestelde straf:

In de 18e eeuw verbanden Europese staten misdadigers naar strafkolonies, hetgeen vaak deportatie werd genoemd. De witte Australische bevolking bestond aanvankelijk voor een groot deel uit verbannen misdadigers. In de moderne tijd verbande de Sovjet-Unie criminelen en politieke misdadigers naar de binnenlandse strafkampen in de Goelag Archipel, vaak als vorm van massale deportatie. Ook werden dissidenten, onder wie Aleksandr Solzjenitsyn, naar het buitenland verbannen. Binnenlandse verbanning werd ook toegepast in onder meer Chili en sommige Afrikaanse landen. Zuid-Afrika kende onder het apartheidsregime een bijzondere vorm van vrijheidsbeperking, bekend als banning.

Wilders wil dat Halsema verbannen wordt omdat ze een protestdemonstratie toestond terwijl hem die niet bevalt, namelijk tegen het oorlogsgeweld van Israël.

Het AD meldt dat de kabinetsleden, die zich op andere onderwerpen graag stevig uitlaten, nu duiken voor een reactie. De partijloze premier Dick Schoof houdt het op de slappe reactie dat de kabinetsleden "élke burgemeester gewoon steunen". Ook NSC, de partij die beloofde voor 'goed bestuur' en 'bescherming van de rechtsstaat' te zorgen en daartoe 20 zetels van de kiezers kreeg toebedeeld, weigert voor de bedreigde Halsema in de bres te springen:

"Niet alle coalitiepartijen laten de teksten van de PVV zo makkelijk links liggen. Zeker voor Nieuw Sociaal Contract ligt het gevoelig. Die partij is zwaar verdeeld over de samenwerking met Wilders, veel NSC’ers vinden dat Wilders de rechtsstaat ondermijnt met zijn plannen en uitspraken. NSC-interimleider Nicolien van Vroonhoven wil dinsdag echter niet reageren op het bericht van Wilders op X. Het enige dat Van Vroonhoven zegt is: ,,Ik zou het (bericht) niet geplaatst hebben.” En daarbij geldt: ,,Ik ben ook niet zo goed in twitteren”, zegt Van Vroonhoven dinsdagochtend na het wekelijkse coalitieoverleg op de kamer van Wilders."

VVD-leider Dilan Yesilgöz, zelf ook Amsterdammer, die er een gewoonte van maakt op uitspraken te reageren en zelfs tv-makers aanvalt, blijft ondertussen oorverdovend stil en lijkt daarmee haar instemming te betuigen met de opvattingen van haar belangrijkste coalitiepartner.