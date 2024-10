Wilders is bezig NSC weg te pesten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 571 keer bekeken • bewaren

Natuurlijk ontkomen ook Kee & Van Jole er niet aan om het te hebben over de dreigtweet van Wilders richting burgemeester Halsema. Woensdagochtend was er namelijk een debat over de begroting van Binnenlandse Zaken en daar eiste de PVV plots het ontslag van Halsema.

Politiek duider Peter Kee legt uit dat de Tweede Kamer daar niet over gaat en dat het zelfs gezien kan worden als een aanval op de instituties van de rechtsstaat. “Een burgemeester is immers iemand die boven de partijen staat. Andere burgemeesters zien dat ook zo. Een aanval op een is een aanval op allen.”

Francisco van Jole vraagt zich af waar Wilders zich mee bemoeit. “In Amsterdam willen de mensen helemaal niks met hem te maken hebben. Hij haalt er nog geen 10 procent van de stemmen.”

Van Jole valt het ook op dat Wilders zegt zich zorgen te maken over antisemitisme maar dat zijn buitenlandse politieke vrienden opvallend vaak antisemieten zijn. “Israël heeft zelfs zijn ambassadeur uit Polen teruggeroepen toen een bondgenoot van Wilders daar aan de macht was omdat ze antisemitische maatregelen namen. Waarom vraagt nooit iemand aan hem waarom hij dat soort types als bondgenoten ziet?”

Kee is kritisch op premier Dick Schoof. “Die neemt nooit echt stelling op dit soort zaken. Hij zou zich duidelijk moeten uitspreken. Gaat hij nog een keer laten zien dat hij de premier is?.” Van Jole is het daarmee eens. “Hij moet Wilders er op wijzen dat hij zijn handtekening heeft gezet onder de afspraak dat de rechtsstaat niet wordt aangevallen en zeggen ‘dus dit ga jij gewoon niet meer doen’. Het zou ook interessant zijn want ik denk niet dat Wilders Schoof naar huis zou durven sturen.”

Kee legt uit hoe de Eerste Kamer dinsdagavond bezwaar maakt tegen het plan van de PVV om het parlement te passeren door een crisis uit te roepen. Minister Faber reageerde na afloop dat ze de wens zou meenemen. Wat ze daarmee bedoelt is een raadsel. Volgens Kee heeft ze al twee weken een advies op haar bureau liggen hoe ze het instellen van een noodwet juridisch moet onderbouwen maar doet ze er niks mee.

Van Jole stelt dat Wilders nieuwe verkiezingen wil maar zelf het kabinet niet wil laten vallen. Daarom loopt hij NSC zo te treiteren in de hoop dat ze de stekker er uit trekken. Kee beaamt dat: “Het draait allemaal om de vraag wie de schuld kan krijgen.”