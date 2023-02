Republikeinse logica: baby zal kort na geboorte overlijden, maar abortus is niet toegestaan

20 feb. 2023 - 10:17

Tja. Misschien zou je een vroege keizersnede kunnen toepassen in dit geval. Abortus is in veel landen niet toegestaan na week 23 omdat kinderen vanaf week 24 levensvatbaar kunnen zijn. Ga het kind halen, en geef medische zorg tot het kind of blijkt te overleven of inderdaad blijkt te overlijden. Nadeel van die aanpak is natuurlijk het US zorgverzekeringsstelsel. Met een beetje pech maakt zo'n actie de ouders bankroet.