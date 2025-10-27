Rechtsextremisten blijven linkse partijen intimideren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

Agressieve en vernielzuchtige rechtsextremisten hebben het deze campagne voorzien op linkse politici, partijen en vrijwilligers.

In Den Haag gooiden neonazi’s de ramen in bij het partijkantoor van D66. En ook Frans Timmermans is regelmatig de kop van jut. In Amsterdam werd hij in een café lastiggevallen door een rechtsradicaal die de Hitler-groet bracht. Eerder die dag scandeerden deelnemers aan een extreemrechtse mars door de stad dat de GroenLinks-PvdA-leider een ‘kankerjood’ was die maar snel dood moest gaan.

Dit weekend werden vrijwilligers van GroenLinks-PvdA in Doetinchem bekogeld met vuurwerk. Het vuurwerk werd in een partytent gegooid waar de vrijwilligers op dat moment aan het schuilen waren voor de regen.

De intimidatie past in een patroon, vertelde Maarten op de Weegh, fractievoorzitter van de PvdA-fractie in Doetinchem, aan De Gelderlander. “Onze verkiezingsborden zijn gesloopt en beklad. We hebben er al 15 vervangen en missen er nu weer een paar.”

Maandag is het opnieuw raak, nu in Veendam. RTV Noord meldt dat verkiezingsaffiches van partijen zijn beklad met hakenkruizen en de tekst ‘PVV’. “Rob Haye van GroenLinks-PvdA spreekt tegenover de omroep van ‘afschuwelijk gedrag’. “We leven in een democratie; meningen mogen verschillen. Dat doe je in debatten, niet door elkaars spullen kapot te maken.”

Ook in andere plaatsen werden deze campagne hakenkruizen en de tekst ‘PVV’ aangebracht op de posters van GroenLinks-PvdA.

In Leiden staat maandag een 18-jarige man voor de rechter die ervan wordt verdacht dat hij doodsbedreigingen heeft gestuurd naar Timmermans en DENK-lijsttrekker Stephan van Baarle. De verdachte schreef volgens Justitie dat hij Van Baarle wilde ontvoeren om hem vervolgens op te hangen en open te snijden. Op zijn telefoon werd ook een doodsbedreiging aan het adres van Timmermans aangetroffen.