VVD-kwezel Eelco Heinen verwijt Rob Jetten polarisatie na aanval op D66-partijkantoor Actueel • Vandaag

D66-leider Rob Jetten heeft helemaal verkeerd gereageerd op de aanval van extreemrechtse knokploegen op zijn partijkantoor. Dat zei Eelco Heinen zondagochtend in de VVD-zendtijd voor politieke partijen (WNL Op Zondag).

Jetten wees er zaterdag op dat politieke extremisten een voedingsbodem hebben gecreëerd voor het geweld. “Ook deze week hoorden we Geert Wilders in de Tweede Kamer hele extreme taal uiten. Maar je ziet ook dat andere politici en partijen dan stil zijn, en afgelopen jaren hebben meegelopen en deze extremisten in het centrum van de macht hebben gebracht.”

Heinen reageerde furieus op deze feitelijke vaststelling van Jetten. Ook Frans Timmermans kreeg een veeg uit de pan van de VVD’er, omdat de leider van GroenLinks-PvdA zich op vergelijkbare wijze als Jetten had uitgelaten. “Op dit soort momenten heb je politici nodig die verbinden”, vond Heinen.

De demissionaire minister meent dat Jetten en Timmermans het politieke geweld politiek maken. “Het heeft niks met politiek te maken”, zei Heinen over de racistische relschoppers die de Hitler-groet brachten, met NSB- en FvD-vlaggen rondliepen en teksten scandeerden als ‘AZC weg ermee’.

De VVD’er repte met geen woord over het feit dat de extreemrechtse ‘demonstratie’ in Den Haag was georganiseerd voor “iedereen die Timmermans niet als minister-president wil”. Nee, het waren Timmermans en Jetten die aan het polariseren waren.