Extreemrechtse horde met NSB-vlaggen trekt intimiderend door Amsterdam, belaagt Frans Timmermans Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1937 keer bekeken • bewaren

Tachtig jaar nadat de nazi's zijn verdreven uit Amsterdam trok een extreemrechtse horde weer door de hoofdstad, getooid met NSB-vlaggen, de Hitlergroet brengend en leuzen roepend als "Timmermans vuile k***kerj**d, val eens lekker dood". De lijsttrekker van GroenLinks werd belaagd door enkele van de deelnemers terwijl hij in een horecagelegenheid een interview gaf aan RTL Nieuws. Hij vertrok overigens geen spier onder de dreiging.

Timmermans is in Amsterdam om deel te nemen aan het lijsttrekkersdebat dat RTL zondagavond live uitzendt. Burgemeerster Femke Halsema werd door de fascisten, die tot voor kort in de media nog als 'bezorgde brugers' werden gepresenteerd, uitgescholden voor 'hoer'.

In Amsterdam hadden enkele honderden extreemrechtse militanten en hun aanhang zich verzameld met leuzen als 'Nederland is vol' op een verder leeg Museumplein om zo aan te haken bij de 'anti-immigratie' propaganda die de rechtse partijen verspreiden. Een groep gemaskerde relschoppers trok later door de stad. In navolging van Wilders scandeerden ze 'Wij zijn Nederland'.

De PVV-leider was overigens niet aanwezig bij het protest. Hij laat ook verstek gaan bij het debat omdat hij een 'slecht gevoel' heeft nadat in België enkele verdachten werden opgepakt die onder meer een aanslag wilder plegen op premier De Wever en ook Wilders als doelwit zagen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zou de PVV'er duidelijk hebben gemaakt dat de eventuele dreiging was weggenomen. Wilders heeft er overigens een handje van weg te blijven bij debatten, met uiteenlopende excuses of zonder opgaaf van redenen.

Een groep van zo'n honderd demonstranten gaat rellend over de Prinsengracht, ziet onze verslaggever. Ze steken vuurwerk af en gooien hekken en prullenbakken op de grond. Ze bewegen zich in de richting van Centraal Station. Ook op het Koningsplein werden dingen gesloopt. Ter hoogte van het Muntplein verspreidt de politie zich nu, met veel busjes, op verschillende hoeken.

De politie heeft een handvol arrestaties verricht. Lijsttrekkers van de rechtse partijen, die normaal snel aanslaan bij vermeend antisemtisme, zijn opvallend stil over de intimidatie en anti-joodse leuzen.

Enkele honderden antifascisten hadden zich verzameld bij de het verzetsmonument van de Dokwerker om te protesteren tegen de extreemrechtse manifestatie. Dat protest verliep vreedzaam. De rechtse en ultrarechtse partijen hebben voor het parlementair reces juist een motie aangenomen om Antifa tot terroristische organisatie te bestempelen.

Update 20:30

Het Parool, de krant die in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door het verzet, constateert dat de extreemrechtse demonstratie die voorafgaand aan het geweld door de stad trok volgens de gebruikelijke mediaterminologie 'rustig verliep' maar in werkelijkheid uiterst racistisch was:

Ronduit racistisch was het, door het grootste gedeelte van de deelnemers, in woord en gebaar. Als de optocht over de Overtoom trekt, worden twee Somalische jongens op een terrasje ‘zwarte teringlijers’ genoemd. Het grootste deel van de groep zet spontaan een versie van een sinterklaasliedje in over Zwarte Pieten die terug moeten naar hun land. Een vrouw met een megafoon laat weten dat ‘iedereen met een kleur’ het land moet verlaten. “We moeten kiezen voor onze eigen bevolking en onze eigen bevolking heeft gewoon geen kleur.” Om haar heen gaan duimen omhoog, ze wordt instemmend op haar schouders geslagen.