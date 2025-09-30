Rechtsextremisten kalken hakenkruis en ‘PVV’ op verkiezingsposters GL-PvdA

© Foto: GroenLinks-PvdA Vught, Cromvoirt en Helvoirt
In Vught en Cromvoirt hebben extreemrechtse vandalen de verkiezingsposters van GroenLinks-PvdA vernield en besmeurd. De bekladders kalkten onder meer ‘PVV’ en een hakenkruis bij de posters.
Alleen de affiches van GroenLinks-PvdA waren het doelwit van de actie. De posters van andere partijen bleven ongemoeid, bericht Omroep Brabant. De lokale afdeling van GroenLinks-PvdA heeft aangekondigd de posters opnieuw op te gaan plakken. “Het is jammer en vervelend dat zoiets gebeurt”, aldus voorzitter Antoon van de Ven.
Tweede Kamerlid Jesse Klaver laat zich op Bluesky ferm uit over de extreemrechtse vernielzucht. “Dit is totaal onacceptabel”, schrijft hij. “Anti-democratisch vandalisme dat we in dit klimaat van ophitsing niet mogen wegwuiven als incident.”
extreemrechts, vandalisme
