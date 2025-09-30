De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Rechtsextremisten kalken hakenkruis en 'PVV' op verkiezingsposters GL-PvdA Actueel • Vandaag

© Foto: GroenLinks-PvdA Vught, Cromvoirt en Helvoirt

In Vught en Cromvoirt hebben extreemrechtse vandalen de verkiezingsposters van GroenLinks-PvdA vernield en besmeurd. De bekladders kalkten onder meer ‘PVV’ en een hakenkruis bij de posters.

Alleen de affiches van GroenLinks-PvdA waren het doelwit van de actie. De posters van andere partijen bleven ongemoeid, bericht Omroep Brabant. De lokale afdeling van GroenLinks-PvdA heeft aangekondigd de posters opnieuw op te gaan plakken. “Het is jammer en vervelend dat zoiets gebeurt”, aldus voorzitter Antoon van de Ven.