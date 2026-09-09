Rechts minderheidskabinet is doof voor kritiek op afbraak sociale zekerheid en dupeert ov-reizigers Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 212 keer bekeken • Bewaren

Omdat het kabinet nog altijd niet bereid is om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen, gaan de stakingen door. Woensdag vinden er vakbondsacties plaats in het openbaar vervoer. Als gevolg daarvan rijden er geen treinen, bussen, trams en metro’s. Ook veerponten gaan niet.

Tot nu toe is het kabinet alleen bereid geweest om de bezuinigingen op de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen een jaar uit te stellen. Hetzelfde geldt voor het verhogen van het eigen risico in de zorg. De snellere verhoging van de aow is wel van de baan, maar opmerkelijk genoeg vindt het kabinet dat de vakbond een oplossing moet vinden voor het financiële tekort dat daardoor ontstaat.

De rechtse bezuinigingswoede is opmerkelijk. Uit de cijfers blijkt dat de uitgaven aan werkloosheid en arbeidsongeschiktheid sinds het begin van de jaren zeventig niet meer zo laag zijn geweest als nu.

Het minderheidskabinet wil de door werkgevers en werknemers opgebrachte premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid graag gebruiken voor defensie. Omdat de VVD in het kabinet zit, is het geld halen bij de allerrijkste Nederlanders uit den boze.

De vakbonden kunnen rekenen op de steun van PRO en de SP. Maar bijvoorbeeld ook BBB en 50+ steunen de acties. Zonder die partijen is het onmogelijk om in de Eerste Kamer voldoende steun te krijgen voor de begrotingen voor volgend jaar.