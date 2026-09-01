Kabinet haalt bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel: hoopt VVD op andere Eerste Kamer volgend jaar? Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 876 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet-Jetten haalt de bezuinigingen op sociale zekerheid niet volledig van tafel, zoals de vakbonden en oppositiepartij PRO willen. Zo wordt de verkorting van de WW (van 24 naar 12 maanden) slechts met een jaar uitgesteld. Ook de afschaffing van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten wordt nu voor een jaar later voorzien – evenals de verhoging van het eigen risico in de zorg. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken waarop RTL Nieuws de hand heeft weten te leggen.

Het doorschuiven van de bezuinigingen en het hogere eigen risico is mogelijk ingegeven door de hoop bij de VVD dat het kabinet na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar een andere Eerste Kamer tegenover zich vindt. Nu kan de minderheidscoalitie eigenlijk niet om PRO heen. De linkse oppositiepartij heeft de grootste fractie in de senaat, terwijl uiterst rechts uiterst verdeeld is. Zo weigert BBB elke begroting te steunen zolang het kabinet zijn stikstofplannen doorzet. De kans is echter groot dat BBB na de verkiezingen wordt gedecimeerd.

Het kabinet heeft weer volop cadeautjes voor de VVD-achterban. Zo wordt de accijnskorting op diesel en benzine minder snel afgebouwd dan aanvankelijk gepland. Ondertussen gaat de belasting op drinkwater omhoog. Het zwaarder belasten van vermogens is vooralsnog geen optie voor het kabinet, meldt RTL Nieuws.

“Opvallend is verder wat er niet in de stukken staat. D66 opperde afgelopen maanden regelmatig dat verhoging van de belasting op vermogens wat hen betreft geen taboe is om de inkomsten voor de schatkist te verhogen. VVD-minister van Financiën Heinen maakte duidelijk dat hij daar mordicus op tegen is. In de stukken is daar niets over terug te vinden.”

PRO-leider Jesse Klaver oordeelt keihard over de plannen. “Het kabinet kiest wéér niet voor gewone mensen”, schrijft hij op Bluesky. “Zij betalen de rekening, terwijl er nog steeds miljarden aan bezuinigingen op de sociale zekerheid blijven staan. De allerrijksten krijgen miljarden cadeau. Dat is oneerlijk. Het kabinet schuift de problemen op z’n best voor zich uit. Dit pakket bezweert het conflict in de coalitie, maar in de kern verandert er niets voor gewone mensen. Voor de steun van PRO is een fundamentele koerswijziging nodig.”

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