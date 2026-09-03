Coalitie kiepert problemen over de schutting: ‘Alsof kabinet werknemers aanbiedt om hun hand er niet af te hakken in ruil voor drie vingers’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 122 keer bekeken • Bewaren

Omdat de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 er met z’n drieën nauwelijks uitkwamen, hebben ze besloten om de grootste problemen uit de begroting maar over de schutting te kieperen. Anderen mogen het oplossen.

Neem de vermogensbelasting. De VVD wil graag meer cadeautjes voor de allerrijksten, D66 en het CDA vrezen dat daarmee PRO wordt afgeschrikt bij verdere onderhandelingen. De oplossing: voorlopig gebeurt er even niets en ondertussen vraagt het kabinet werkgevers en werknemers of zij wellicht een idee hebben.

Waarom werkgevers en werknemers een oplossing zouden moeten vinden voor de onenigheid over de vermogensbelasting blijft mistig. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt deze ‘oplossing’ in NRC “redelijk bizar”. Hij voelt er overigens weinig voor om zich over dit vraagstuk te buigen. “Dit kabinet moet zijn eigen huiswerk doen.”

Maar daarmee houdt het niet op. Zo heeft het kabinet aangekondigd dat de eerder geplande verhoging van de AOW wordt geschrapt. Een kostbare maatregel, want het kabinet hoopte daarmee 2,8 miljard euro per jaar te bezuinigen. Voor 1 miljard heeft het minderheidskabinet zelf een oplossing. De resterende 1,8 miljard moeten – surprise, surprise – werkgevers en werknemers op de een of andere manier opbrengen. Hoe? Dat moet in gesprekken met de sociale partners duidelijk worden.

“Het is alsof het kabinet werknemers aanbiedt om hun hand er niet af te hakken in ruil voor drie vingers”, concluderen Jacob-Jan Koopmans en Vera Vrijmoeth in hun nieuwsbrief Rode Cijfers.