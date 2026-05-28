WW en WIA kosten minder dan ooit, toch wil het kabinet-Jetten er nog miljarden weghalen

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd mag dan van tafel zijn, de bezuinigingen op de WW en de WIA hangen nog altijd boven de markt. Het kabinet-Jetten heeft vooralsnog alleen beloofd dat de geplande versoberingen van de uitkeringsregelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voorlopig niet doorgaan. Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief (D66) wil ondertussen nog altijd dat er linksom of rechtsom miljarden worden bezuinigd.

Voor de vakbonden is dat onacceptabel. Zij kondigden donderdag aan dat zij hun actieplannen doorzetten. FNV-voorzitter Hans Spekman verklaart tegenover de NOS dat stakingen de enige oplossing zijn. “Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat dit niet als een zwaard van Damocles boven ons hoofd mag hangen.”

De coalitiepartijen spraken af om miljarden weg te halen bij de WW en WIA, onder meer om de extra uitgaven aan defensie mogelijk te maken. De bewindslieden van het kabinet-Jetten goten daar vervolgens een sausje van onvermijdelijkheid overheen. De bezuinigingen zouden nodig zijn om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Uit de meest recente editie van de nieuwsbrief Rode Cijfers stijgt een heel ander beeld op. De uitgaven aan werkloosheid en arbeidsongeschiktheid waren in ieder geval sinds het begin van de jaren zeventig niet meer zo laag als nu. Ook waren er nog nooit zo weinig arbeidsongeschikten als aandeel van het aantal werknemers. Rode Cijfers schrijft:

“Bij de werkloosheid en arbeidsongeschiktheid is al helemaal geen sprake van financiële onhoudbaarheid. Of anders gezegd: ze waren nog nooit zo betaalbaar. De kosten voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid liggen historisch laag op 2,1% van het bbp.”