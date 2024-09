Raad van Toezicht heeft lak aan medewerkers, ‘Bertlusconi’ Huisjes keert terug bij WNL

Vorige week lied de RvT, geleid door Huisjes-apologeet en VVD-coryfee Loek Hermans, plost weten dat de gewezen omroepbaas terug zou keren bij de omroep. Dat viel slecht bij medewerkers wat uiteindelijk leidde tot crisisberaad en de RvT de keutel even dreigde in te trekken. De dreiging van een terugkeer van Huisjes leidde er al toe dat de vijf makers van het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau (WNL) de NPO uit angst en protest om een andere, veilige redactieruimte vroeg.

Toch is Huisjes nu dus terug. ‘Wij zijn ons bewust dat er verschillende meningen zijn binnen de redactie. Maar er is ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van WNL,’ schrijft Hermans namens de RvT in een brief aan alle medewerkers. Ook krijgen alle medewerkers de kans in gesprek te gaan met Huisjes die zich sinds zijn aantreden in 2011 stelselmatig schuldig maakte aan onder meer pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie.