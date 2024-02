'Bertlusconi' Huisjes voert vrolijk rechts schrikbewind bij WNL Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

Bij de "vrolijk rechtse" omroep WNL heerst al jaren een angstcultuur die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door omroepbaas Bert Huisjes. Dat blijkt uit een uitgebreid verslag van het AD. De krant sprak met “prominente oud-collega's én mensen die er werkzaam zijn”, waaronder Eva Jinek, Roos Moggré, Merel Westrik en Leonie ter Braak. Een anonieme oud-medewerker zegt over Huisjes: “Ik ben na al die jaren nog steeds bang voor die man.”

Bert "Bertlusconi" Huisjes maakt zich sinds zijn aantreden als bestuurder en hoofdredacteur in 2011 stelselmatig schuldig aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie, zo meldt het AD. Zo schrijft de krant:

“Medewerksters die zwanger raakten, kregen het te verduren. Contracten zouden niet zijn verlengd, of vrouwen moesten zes maanden uit dienst. Deze site zag een mail van Huisjes aan een medewerkster waarin hij haar adviseert te gaan ‘sporten en afvallen’ als zij haar verdere tv-ambities zou willen waarmaken. Ze was net terug van zwangerschapsverlof.”

Behalve over het grensoverschrijdend gedrag, zijn er ook veel klachten over de journalistiek-inhoudelijke keuzes. Huisjes, die bij de omroep alle petten op heeft waardoor medewerkers niemand hebben waar ze met hun klachten terecht kunnen, blijkt als de dood dat zijn omroep uit het bestel verdwijnt. Dat zorgt ervoor dat met name politici van VVD en CDA naar de mond gepraat moeten worden. Discussies worden de kop ingedrukt. Joost Bekendam, tegenwoordig politiek redacteur bij De Nieuws BV, zegt: “Deze partijen werd het bewust makkelijk gemaakt in interviews. In die gevallen gingen we de grens van propaganda over.”

Ook beschrijft Bekendam een voorval bij Goedemorgen Nederland (GMNL) waar extreemrechtse Telegraaf-hitser Wierd Duk een lans mocht breken voor juist het behoud van standbeelden voor koloniale massamoordenaars: “Hij moest ‘gelijk krijgen’ en mocht niet kritisch worden bevraagd.”

Veelvan de klachten over het grensoverschrijdend gedrag van Huisjes zijn afkomstig van GMNL, maar ook bij (oud-)medewerkers van talkshow Op1 klinkt kritiek. Zo zegt de na een conflict opgestapte eindredacteur Rachel Franse: “Met name zijn volstrekt onvoorspelbare gedrag is totaal onwerkbaar en angstaanjagend. Hij dreigde dat hij ervoor zou zorgen dat ik mijn baan moest inleveren als ik me niet aan ‘zijn’ regels hield, om de dag erna op me af te lopen en me te omhelzen met de woorden: ‘Je weet toch hoe gek ik op je ben?!’”

Onlangs presenteerde de commissie-Van Rijn zijn bevindingen over wantoestanden en grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Tijdens het onderzoek van de commissie verbood Huisjes zijn medewerkers om met de onderzoekers te praten. Dat gebeurde onder meer bij Margreet Spijker, presentatrice van WNL op Zondag. Spijker: “Dat heb ik gemeld bij de commissie-Van Rijn”.