Crisisberaad WNL: 'Angry Bert' Huisjes mogelijk toch niet terug bij vrolijk rechtse omroep

Binnen de omroep was grote onvrede over de manier waarop de Raad van Toezicht, onder leiding van VVD-coryfee Loek Hermans, simpelweg aankondigde dat Huisjes zou terugkeren bij WNL. Dit na een uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat Huisjes zich sinds zijn aantreden in 2011 stelselmatig schuldig had gemaakt aan onder meer pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie.