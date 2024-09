VVD-coryfee Loek Hermans onder vuur omdat hij ‘Bertlusconi’ Huisjes de hand boven het hoofd houdt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 476 keer bekeken • bewaren

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het is een spreekwoord dat Loek Hermans, voorzitter van de raad van toezicht bij WNL, niet lijkt te kennen. De VVD-coryfee heeft Bert Huisjes gehandhaafd als bestuurslid van de rechtse omroep. Huisjes, die begin dit jaar door een groot aantal (ex-)werknemers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, raakte alleen zijn functie als hoofdredacteur kwijt. Dat ‘Bertlusconi’ Huisjes een belangrijke rol blijft spelen bij WNL stuit veel medewerkers tegen de borst, schrijft de Volkskrant.

“De gang van zaken leidt tot onvrede onder (oud-)medewerkers van de omroep. De makers van het WNL-radioprogramma Het Misdaadbureau, onder wie presentator Maaike Timmerman, hebben besloten hun programma voortaan in het gebouw van de NPO voor te bereiden. Roos Moggré noemt de situatie ‘misselijkmakend’. (…) Zij noemt het opmerkelijk dat de raad van toezicht oordeelt dat er van juridisch verwijtbaar gedrag geen sprake is. ‘Volgens mij gaat de rechter in dit land over juridische uitspraken, en niet Loek Hermans.’”

De kritiek op Huisjes was niet mals. Volgens een groot aantal (ex-)medewerkers maakte hij zich stelselmatig schuldig aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie. Ook drong hij er op aan dat politici van de VVD en het CDA en opiniemakers als Wierd Duk geen kritische vragen zouden krijgen in de uitzendingen van WNL.

Woensdag komen de medewerkers van WNL bijeen voor crisisoverleg, meldt het AD. “Er zijn knopen in magen”, zei WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma dinsdagochtend in Goedemorgen Nederland. “Het verhaal is volgens mij heel simpel”, aldus politiek verslaggever Thomas van Groningen. “Er zijn collega's die een tijdje terug hun verhaal hebben gedaan en die nu het gevoel hebben dat er niet naar ze wordt geluisterd. Ik denk dat iemand daar moet zorgen dat ze zich wél gehoord voelen.”