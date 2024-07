PVV kiest in Europees Parlement voor extreemrechtse club van Orbán, op dag dat hij Poetin bezoekt

De PVV heeft zich verbonden aan de nieuwe extreemrechtse Europese fractie Patriots for Europe. Dat heeft Geert Wilders vrijdag laten weten op op het favoriete relmedium voor PVV'ers X (voorheen Twitter). De timing is opmerkelijk: dezelfde dag dat oprichter van de fractie - de Hongaarse premier en notoire mensenrechtenschender Viktor Orbán - op bezoek is bij de Russische dictator Vladimir Poetin .

Met het toetreden tot de Patriots for Europe door de grootste regeringspartij, wordt de lange arm van Orbán nog iets verder gerekt. Daarover zei Joop-eindredacteur Francisco van Jole eerder al in De Nieuws BV: "Het valt trouwens op hoe sterk Hongarije nu in in het kabinet aanwezig is. Maar liefst twee ministers van Hongaarse komaf, waarvan er een nog maar net zijn paspoort heeft ingeleverd. En Wilders zelf is natuurlijk een trouw bondgenoot van Orbán, onder meer vanwege zijn Hongaarse echtgenote. De PVV heeft het de afgelopen jaren ook opvallend vaak opgenomen voor Hongarije in de Tweede Kamer, of zaken voor Orbán aan de kaak gesteld."