Orbán gaat in eerste week als EU-voorzitter direct op bezoek bij oorlogsmisdadiger Poetin, tot woede van de EU Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

Direct in de eerste week van het EU-voorzitterschap van Hongarije, is premier Viktor Orbán op bezoek gegaan bij de Russische dictator en oorlogscrimineel Vladimir Poetin. Eerder deze week sprak Orbán nog met de Oekraïense president Zelensky. Volgens critici is het bezoek aan Moskou vooral een teken dat Orbán zijn goede verstandhouding met Poetin niet op het spel wil zetten.

Orbán en Poetin zagen elkaar in oktober vorig jaar voor het laatst op een internationale top in Beijing. Daar was Orbán toen de enige EU-leider. Orbán en Poetin uitten regelmatig hun onderlinge bewondering. Orbán feliciteerde Poetin bij zijn verkiezingsoverwinning, die door de meeste westerse leiders als oneerlijk werd bestempeld. Orbán zei eerder ook al dat hij Poetin niet zal laten arresteren mocht die Hongarije bezoeken, ondanks dat een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) - waar Hongarije bij is aangesloten - hem hiertoe wel verplicht.

Voorzitter van de Europese Commussie Ursula von der Leyen heeft Orbán gewaarschuwd voor "appeasement", de beruchte toegevingspolitiek van de toenmalige Britse premier jegens Adolf Hitler. Dat meldt ANP. Orbáns bezoek aan het Kremlin wekt veel verontwaardiging, omdat een ontmoeting met de man achter de Russische invasie van Oekraïne voor nagenoeg de hele EU taboe is. De woede is des te groter nu Hongarije sinds maandag voor een halfjaar voorzitter is van de EU-landen. EU-leiders haastten zich daarom om te onderstrepen dat de Hongaarse premier in Moskou niet namens de EU optreedt.

"Appeasement zal Poetin niet stoppen", schrijft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op X naar aanleiding van de omstreden visite. "Alleen eensgezindheid en vastberadenheid zullen de weg naar een alomvattende, rechtvaardige en bestendige vrede in Oekraïne effenen."

De Groenen in het Europees Parlement vragen Von der Leyen en haar collega-voorzitters van de raad van regeringsleiders en het parlement om in te grijpen. Een EU-voorzitter kan dit niet maken, vinden ze. "Het bezoek van de premier van Hongarije aan Moskou is een duidelijke inbreuk op het beginsel van loyale samenwerking dat is vastgelegd in het Europees verdrag", schrijven fractieleiders Bas Eickhout en Terry Reintke aan Von der Leyen, Charles Michel en Roberta Metsola. "We vragen u om alle instrumenten te gebruiken waarover u beschikt om dit te beletten."