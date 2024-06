De lange arm van Orbán is nu duidelijk zichtbaar in Wilders 1 Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 419 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Voor zover mogelijk want wie de politiek volgt, valt in rap tempo van de ene verbazing in de andere. Peter Kee heeft de afgelopen dagen op Oerol gebivakkeerd waar de zon niet scheen en het terrein veranderde in een modderpoel maar dat was niets vergeleken bij de chaos in Den Haag. "Oerol is een festival van liefde en vreugde, dat is nu in Den Haag ver te zoeken."

De twee bespreken de naderende benoeming van Rutte tot secretaris-generaal van de NAVO, een ontwikkeling die al lang geleden werd voorspeld door Van Jole. "Orbán maakt de weg nu vrij voor Rutte. We weten allemaal dat Orbán de boodschappenjongen is van Poetin. Het valt trouwens op hoe sterk Hongarije nu in in het kabinet aanwezig is. Maar liefst twee ministers van Hongaarse komaf, waarvan er een nog maar net zijn paspoort heeft ingeleverd. En Wilders zelf is natuurlijk een trouw bondgenoot van Orbán, onder meer vanwege zijn Hongaarse echtgenote. De PVV heeft het de afgelopen jaren ook opvallend vaak opgenomen voor Hongarije in de Tweede Kamer, of zaken voor Orbán aan de kaak gesteld."

Daarna vertelt Kee over hoe bizar het wordt met de nieuwe ministers van de PVV omdat die nooit vragen van journalisten willen beantwoorden. "Dat zie je nu ook. Ze leggen een ingestudeerde verkaring af en rennen weer weg."

Van Jole wijst op de benoeming van VVD'er Vincent Karremans, wethouder in Rotterdam, tot staatssecretaris van Sport. "Die gaan we heel vaak in leuke filmpjes zien. Hij is daar neergezet om straks het stokje van Yesilgöz over te nemen. Met haar gaan ze niet nog een keer de verkiezingen mee in want ze heeft de partij zoveel schade berokkent." Kee vindt het een raadsel dat Karremans in het kabinet zit. "Wethouder zijn in Rotterdam lijkt me veel leuker."