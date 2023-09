Schok in Oostenrijk: ultrarechtse FPÖ flirt openlijk met nazisme, staat bovenaan in alle peilingen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 265 keer bekeken • bewaren

In Oostenrijk is onrust ontstaan over een propagandavideo van de ultrarechtse FPÖ, op dit moment in de peilingen de grootste partij. In de twee minuten durende video, die is gemaakt door de jongerenafdeling van de partij, wordt openlijk gekoketteerd met het Oostenrijkse nazi-verleden en worden historische fascisten verheerlijkt. Partijleider Herbert Kickl noemt de video "geweldig".

In de propagandaclip zijn partijjongeren te zien die door het duister marcheren met brandende fakkels dan wel zich verzamelen onder het balkon waar Adolf Hitler, Oostenrijker van geboorte, zijn beruchte toespraak hield nadat hij in 1938 zijn geboorteland bij nazi-Duitsland had ingelijfd. Critici als de conservatieve kanselier Karl Nehammer veroordelen dat verheerlijken van het verleden. De video is bedoeld om angst aan te jagen, zegt hij. Sigrid Maurer, leider van de Groenen, vult aan dat de video nazistische beeldtaal gebruikt en bijvoorbeeld journalisten neerzet als vijanden van de staat, schrijft RTL Today.

De video gaat tekeer tegen lhbti, migratie, wokeisme, islam en spreekt van "regenboog terreur". De kijker wordt meegedeeld dat het "de laatste kans" is om de "links-liberale indoctrinatie" te bestrijden en een "ommekeer teweeg te brengen". Er worden ter inspiratie portretten getoond van onder meer de Portugese fascistische dictator Antonio Salazar en de Franse nazi-collaborateur Pierre Drieu la Rochelle, afgewisseld met beelden van militairen en mensen in Oostenrijkse klederdracht. In de video wordt ook de extreemrechtse omvolkingstheorie verkondigd en worden er verbanden gesuggereerd tussen bijvoorbeeld rellende Franse jongeren en de als gevolg van een arbeidsongeval in brand geraakte Notre Dame.

De parlementsverkiezingen staan gepland voor het najaar van 2024. De FPÖ heeft in het verleden deel uitgemaakt van regeringen met de conservatieven maar moest de coalitie verlaten toen in 2019 een video opdook waarin de toenmalige partijleider zich tegenover een Russische partner bereid toonde tot corruptiepraktijken.