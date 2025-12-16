De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Pro-Poetin-partij Forum voor Democratie niet bij toespraak Zelensky Actueel 16-12-2025 leestijd 1 minuten 4311 keer bekeken Bewaren

Ook nu de partij onder leiding staat van Lidewij de Vos blijft Forum voor Democratie de Russische dictator Vladimir Poetin door dik en dun steunen. De ultrarechtse complotdenkers lieten dinsdagochtend verstek gaan toen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Tweede Kamer toesprak.

Al sinds de oprichting onderhoudt Forum banden met het Kremlin. Tijdens het Oekraïne-referendum in 2016 werkte Forum-oprichter Thierry Baudet nauw samen met de aan het Kremlin gelieerde Rus Vladimir Kornilov. In appjes aan toenmalig bestuurslid Henk Otten suggereerde Baudet dat hij door Kornilov werd betaald.

John Laughland, een van de belangrijkste ideologen van Forum en volgens een voormalige partijgenoot ook mede-auteur van het proefschrift van Baudet, onderhoudt eveneens goede banden met het Kremlin. Een jaar geleden sprak hij bijvoorbeeld nog met oud-president Dmitri Medvedev, die nog oorlogszuchtiger is dan Poetin zelf.

Tweede Kamerlid Ralf Dekker van Forum nam eerder dit jaar deel aan videoconferentie die onderdeel uitmaakte van een Russische campagne om de steun voor de NAVO te ondermijnen.

De PVV was wel aanwezig bij de toespraak van Zelensky, maar Geert Wilders liet na afloop weten dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO of de EU. Ook wil hij niet dat Oekraïne financiële steun krijgt van Nederland.

Zelensky kreeg een staande ovatie van de Kamer. Opmerkelijk genoeg applaudisseerden onder meer BBB'ers Caroline van der Plas en Henk Vermeer en PVV'er Marjolein Faber niet voor Zelensky.