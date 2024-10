'Baudet pleegde fraude met zijn proefschrift'

Eppink schrijft op het rabiaat rechtse platform van publicist Siep Wynia dat het proefschrift van Baudet grotendeels is geschreven door de Brit dr. John Laughland die ook nauw aan FvD verbonden is. In een video die tweeënhalf jaar geleden online verscheen bekent Baudet dat ook zelf: "Partijleider Thierry Baudet omschreef zijn leermeester, de Britse academicus dr. John Laughland, als een ‘unieke figuur’ en ‘een visionaire man’ die ‘briljante boeken’ schrijft. Vervolgens zei hij: ‘Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik hem heb leren kennen in mijn leven. Dat ik een deel van mijn proefschrift met hem heb kunnen schrijven, en bij hem’."