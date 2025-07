Forum voor Democratie blijft Poetin helpen met het ondermijnen van de NAVO Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 194 keer bekeken • bewaren

Opnieuw blijkt dat Forum voor Democratie veel sympathie heeft voor de Russische dictator Vladimir Poetin. De extreemrechtse partij denkt met Russische parlementariërs mee over manieren waarop de ineenstorting van de NAVO kan worden bespoedigd, schrijft NRC.

“Op 25 maart van dit jaar neemt Ralf Dekker, op dat moment beëdigd Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie (FVD), deel aan een videoconferentie. Die is georganiseerd door de Russische Academie van Wetenschappen, onder de titel: ‘Perspectieven voor sociaal-economische samenwerking tussen Rusland en de landen van de Europese Unie.’ Achter de onschuldig klinkende titel, zo blijkt uit onderzoek van NRC, schuilt een campagne van het Kremlin om de steun voor de NAVO te ondermijnen.”

Het is de zoveelste aanwijzing dat Forum warme banden onderhoudt met het Kremlin. Zembla onthulde in 2020 dat Thierry Baudet tijdens het Oekraïne-referendum nauw samenwerkte met de aan het Kremlin gelieerde Rus Vladimir Kornilov. Baudet suggereerde in appjes aan toenmalig bestuurslid Henk Otten dat hij werd betaald door Kornilov. Baudet zaaide ook eindeloos twijfel over de toedracht van de aanslag op de MH17 – koren op de molen van Poetin.

De liefde tussen Baudet en Poetin is wederzijds, zo blijkt uit gehackte e-mails waarop NRC de hand heeft weten te leggen. Daaruit blijkt dat Russische parlementariërs en spindoctors in Baudet de ideale persoon zagen om de frauduleuze verkiezingen van 2017 wit te wassen. Hij belandde dat jaar op een lijst met elf potentiële verkiezingswaarnemers.

“Bovenaan de lijst staat de Nederlandse Europarlementariër André Elissen (PVV). Daaronder staat Thierry Baudet. Onderaan de lijst staat vetgedrukt: „schatting: 68.000 euro”. Dat lijkt een erg hoog bedrag voor reis- en verblijfkosten van elf waarnemers.”

Elissen ging wel naar Rusland, Baudet niet. In de daaropvolgende jaren bleef Forum het Kremlin-narratief in Nederland verspreiden. In de aanloop van de recente NAVO-top in Den Haag ging de extreemrechtse partij nog eens vol op het orgel met verhalen dat het militaire bondgenootschap een “geheime regering” vormt.

Het blijft mistig of er Russische geldstromen naar Forum gaan. Eerder dit jaar werd Baudet voorwaardelijk geschorst door de Tweede Kamer omdat hij geen inzicht wil geven in zijn bijverdiensten. Hij woont in een appartement in Amsterdam-Zuid dat ruim 1,4 miljoen euro kostte.