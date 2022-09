President Iran durft zich niet te laten interviewen door journalist zonder hoofddoek Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft op het laatste moment een interview met CNN-journalist Christiane Amanpour afgezegd. De president wilde dat de presentatrice een hoofddoek zou dragen. Dat weigerde ze. Het gesprek zou plaatsvinden in New York. Amanpour wees erop dat in die stad geen “wet of traditie bestaat om hijabs te dragen”.

Volgens een medewerker van Raisi zou het dragen van een hoofddoek “een kwestie van respect” zijn. Ook wees hij op “de situatie in Iran”. In het land zijn al dagen protesten tegen de verplichting om een hijab te dragen. Aanleiding is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd vorige week opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet goed zou dragen.

Via sociale media laten vrouwen zien dat hun haren afknippen en hun hoofddoeken verbranden. In de hoofdstad Teheran en in het Koerdische deel van Iran heeft de Iraanse overheid nu de toegang tot diensten als Instagram en WhatsApp afgesloten, meldt The Guardian.

Volgens de Iraanse staatsmedia zijn er in vijftien steden protesten geweest tegen de onderdrukking van vrouwen. In het zuiden van Iran werd een grote poster van de in 2020 door de Amerikanen gedode generaal Qassem Soleimani in brand gestoken.