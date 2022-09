VN eist onderzoek naar dood van slachtoffer religieuze politie

De VN-mensenrechtencommissaris heeft dinsdag opgeroepen om een onderzoek te beginnen naar de dood van de Iraanse Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw raakte in coma nadat ze in Iran was gearresteerd door de religieuze politie en overleed drie dagen later.

‘De tragische dood van Mahsa Amini en de beschuldigingen van marteling en mishandeling moeten snel, onpartijdig en doeltreffend worden onderzocht door een onafhankelijke bevoegde autoriteit, die er met name voor zorgt dat haar familie toegang heeft tot het recht en de waarheid’, aldus Nada Al-Nashif, waarnemend VN-commissaris, in het persbericht .

De politie arresteerde Amini, omdat ze zich niet aan de regel zou hebben gehouden dat vrouwen hun hoofd moeten bedekken. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld en zakte vervolgens op het politiebureau in elkaar. Drie dagen nadat ze in coma was geraakt, overleed ze. ‘Een ongelukkig incident’, volgens de Iraanse politie, die beweert dat de jonge vrouw niet is mishandeld maar een hartaanval kreeg onderweg naar het politiebureau. De vader van Amini zegt dat zijn dochter geen gezondheidsproblemen had en kneuzingen heeft opgelopen aan haar benen. De politie is dan ook volgens hem verantwoordelijk voor de dood.