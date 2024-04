Neofascist Meloni zet vrouwenrechten verder op scherp en geeft anti-abortusextremisten toegang tot klinieken

De Italiaanse regering van neofascist Giorgia Meloni heeft een wet door het parlement geloodst waardoor anti-abortusextremisten toegang krijgen tot abortusklinieken. Oppositiepartijen spreken van een “zware klap” voor vrouwenrechten. De omstreden wet is verpakt in een pakket initiatieven dat wordt bekostigd uit het EU-coronaherstelfonds.

De maatregel past binnen een scala aan maatregelen van Meloni om vrouwenrechten ernstig te beperken. Zo ligt het recht op abortus, gelegaliseerd in 1978, onder vuur en is in sommige regio’s van Italië de toegang tot de abortuspil inmiddels al beperkt. Met deze nieuwe wet kunnen anti-abortuspressiegroepen legaal infiltreren in consultatieklinieken om vrouwen onder druk te zetten af te zien van abortus. In het streng katholieke Italië is het laten uitvoeren van een abortus al lastig, omdat ongeveer 63 procent van de gynaecologen uit religieuze overtuigingen weigert de procedure uit te voeren.