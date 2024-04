Premier Italië noemt draagmoederschap 'onmenselijk', wil het universeel misdrijf maken

De wet betekent dat draagmoeders zelfs vervolgd gaan worden als ze niet in Italië wonen. Ook als het gaat om landen waar draagmoederschap legaal is, zoals in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Met de nieuwe maatregel wordt de vrijheid van Italiaanse burgers verder ingeperkt. De wet, met een maximumstraf van twee jaar cel en een miljoen euro boete, wordt onder andere ingevoerd om homo-paren het recht op een gezinsleven te ontzeggen.