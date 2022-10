Liz Truss stapt op, laat smeulende puinhopen achter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 332 keer bekeken • bewaren

Liz Truss stapt na 45 dagen alweer op als premier. In die korte periode slaagde ze erin om het Verenigd Koninkrijk en haar partij in een ongekende crisis te storten.

Haar onbezonnen plan om de belastingen voor de rijken te verlagen zonder daarvoor dekking te regelen, leidde tot een ongekende val van het Britse pond. De waardedaling zorgde er vervolgens weer voor dat Britse pensioenfondsen op het randje van de afgrond balanceerden. Alleen door ingrijpen van de centrale bank kon een financiële crisis worden voorkomen.

In een ongekend rap tempo verspeelde Truss de steun van haar partij. Geen enkel moment wekte ze de indruk dat ze wist wat ze aan het doen was. Twee vooraanstaande ministers vertrokken. Eerst vorige week haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng die medeverantwoordelijk was voor het krankzinnige belastingplan, woensdag volgde de minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman.

Het vertrek van Truss was een kwestie van tijd geworden. The Economist schreef vorige week dat de Britse premier de houdbaarheid van een krop sla had. Daarmee was het weekblad mild, zo weten we nu.

Truss is de kortst zittende Britse premier ooit. Deze week bleek uit opiniepeilingen ook al dat ze de minst populaire premier ooit is. Door het vertrek van Truss is de chaos bij de Conservatieven nu compleet. Eerder dit jaar moest Boris Johnson al het veld ruimen, omdat zijn partijgenoten in het Lagerhuis geen vertrouwen meer in hem hadden.

Truss blijft in functie tot er een opvolger is benoemd. De vraag is of de Conservatieven in staat zijn om het eens te worden over een nieuwe partijleider.

Volgens peilingen zouden de Conservatieven hun meerderheid nu verliezen. In plaats van de grootste partij zouden de Tories de derde partij van het land worden, na Labour en de Schotse nationalisten (SNP).

De oppositiepartijen Labour en de Lib Dems pleiten voor nieuwe verkiezingen.