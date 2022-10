LPF-praktijken bij de Britse Conservatieven: Liz Truss stort partij in chaos, parlementariërs op de vuist

20 okt. 2022 - 8:04

Een memorabele dag in de Britse politiek, woensdag 19 oktober 2022 - ik adviseer iedereen om de eerste link in dit verslag na te gaan. Het rapport in The Guardian is duizelingwekkend, maar leest desondanks als een trein. De gebeurtenissen lijken over elkaar heen te buitelen, en een aantal acteurs komt vooral onwetend en verward over. Mij dunkt dat de razendsnelle uitwisseling van aanwijzingen, meningen, en correcties hierop via elektronische media het landsbestuur geen goed doet, en dan zeg ik het nog mild. (Wat zou Shakespeare hiervan gebakken kunnen hebben? "Another Comedy of Errors"?) Hamvraag: is zo iets in Nederland ook mogelijk? Ik denk van wel. De perikelen rond de LPF waren nog vermakelijke televisie, dag na dag; we keken naar NOVA met Clairy Polak en anderen. Winnie de Jong, Harry Wijnschenk, Herman Heinsbroek, Eduard Bomhoff, en Mat Herben deden hun best, zal ik maar zeggen. Als de crises van tegenwoordig rap erger worden, dan krijgen we ook hier "Londense Toestanden". We hebben de persoonlijkheden ervoor al in huis.