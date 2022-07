Boris Johnson treedt af, kan zich nu volledig richten op carrière als clown

Boris Johnson hoopte als een nieuwe Winston Churchill de geschiedenisboeken in te gaan, maar zijn regeerperiode van net geen drie jaar is uitgelopen op een totale farce. Donderdag zal hij zijn aftreden bekendmaken. Als reactie op het aangekondigde vertrek steeg de waarde van het Britse pond.

De positie van Johnson was de afgelopen dagen onhoudbaar geworden nadat de ene na de andere minister vertrok. Een maand geleden won hij nog ternauwernood een vertrouwensstemming in de Conservatieve partij, maar deze week werd duidelijk dat de meerderheid geen vertrouwen meer in hem heeft.