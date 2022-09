Britse pond naar historisch dieptepunt nu regering in handen is van sektarische libertariërs

De belastingverlagingen die hoofdzakelijk ten goede komen aan de ultrarijken, is ook bij investeerders zeer omstreden. Paul Donovan, hoofdeconoom bij UBS Global Wealth Management, vergelijkt de Conservatieve Partij inmiddels met een sekte die gelooft dat het einde der tijden nabij is.

Truss gelooft nog altijd in ‘trickle down economics’: een economische theorie die stelt dat mensen met lage inkomens en weinig vermogen profiteren van belastingverlagingen voor rijke veelverdieners. In werkelijkheid blijkt uit uitgebreid onderzoek dat belastingverlaging voor de rijken alleen maar leidt tot meer ongelijkheid. Gunstige fiscale regelingen voor welgestelden dragen niet of nauwelijks iets bij aan de groei van de werkgelegenheid of de economie.