Liegende Yesilgöz weg van Threads, VVD-campagneteam beperkt wie mag reageren op Instagram Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1105 keer bekeken • bewaren

Dilan Yesilgöz blijkt vorige week in stilte haar Threads-account te hebben opgeheven. En op Instagram staat ze inmiddels nog maar mondjesmaat reacties toe. “Opmerkingen voor dit bericht zijn beperkt”, staat er bij de nieuwste posts. Er wordt alleen nog ruimte geboden voor positieve commentaren.

De VVD-tussenpaus en haar campagneteam lijken die maatregelen te hebben genomen, nadat gebruikers van Threads en Instagram haar bleven wijzen op haar hypocrisie en leugens. Zo stuitte het menigeen tegen de borst dat Yesilgöz vorige week goede sier maakte met haar aanwezigheid op de Amsterdamse Pride, terwijl de VVD de afgelopen periode regeerde met extreemrechts en het kabinet eerder dit jaar besloot de Transgenderwet in te trekken.

Dilan Yesilgöz is in de korte tijd dat ze VVD-leider is vooral opgevallen door haar leugens. Tijdens de vorige verkiezingscampagne verzon ze dat er “duizenden” mensen via “nareis op nareis” het land binnenkomen. In juni beschuldigde Pinokkio Yesilgöz zanger Douwe Bob van Jodenhaat. Toen duidelijk werd dat daar niets van klopte, plaatste ze een video van zeven minuten waarin ze in de vlek bleef wrijven. Pas vandaag erkent ze dat haar leugenachtige beschuldiging “niet juist” was.

Vanwege haar leugens beantwoordden critici van de interimleider van de VVD haar berichten op Threads standaard met “Liegende Dilan”. Hieronder is te zien hoe dat er uit zag: