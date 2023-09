Klimaatcrisis: zomer van 2023 was verreweg de warmste ooit gemeten

De zomer van 2023 was met afstand de warmste zomer die ooit is gemeten . Tussen juni en augustus was de gemiddelde wereldwijde temperatuur 16,77 graden. Dat is niet alleen 0,66 graden boven het zomergemiddelde tussen 1990 en 2020, maar ook nog eens 0,3 graden warmer dan het vorige record uit 2019.

Dat blijkt allemaal uit de gegevens van Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Commissie. Behalve voor Raisa van Blommestijn zal dit voor niemand een verrassing zijn: eerder bleek al dat juli de warmste maand ooit gemeten was. Juni 2023 was de warmste juni ooit, terwijl augustus de warmste augustus ooit was. Zelfs in september is het in grote delen van de wereld nog opvallend heet.