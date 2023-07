Klimaatcrisis: peuters en bejaarden in Phoenix lopen brandwonden op door loeihete trottoirs en brievenbussen

22 jul. 2023 - 10:52

Door de opwarming zullen klimaatzones verschuiven. Verwoestijning zal toenemen. Wat eerst steppe of prairie was zal door verder uitblijven van neerslag woestijnvorming ontstaan. Economische activiteit wordt minder rendabel of mislukt. Leefomstandigheden worden lastiger waardoor mensen gedwongen zijn te migreren naar hoger gelegen gebieden of het noorden (op het noordelijk halfrond). De afgelopen 50 jaar is de Sahara met ruim 10% gegroeid. Ook in Europa zullen gebieden (Spanje) verder verwoestijnen. Op (langere) termijn zullen mensen vanuit het zuiden van Europa naar het noorden trekken. Of vanuit het zuidenwesten van de VS; Phoenix, Las Vegas (47 C op dit moment) naar het noorden.

