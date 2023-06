Klimaatcrisis: oceaantemperaturen door het dak, massale vissterfte door zuurstoftekort

Emeritus hoogleraar wiskunde Eliot Jacobson stond er zelf van te kijken: zulke hoge temperaturen in de Atlantische Oceaan had hij nog niet eerder gezien. Zijn grafiek met de temperatuurgegevens sinds 1982 ging dit weekend viraal. Vanwege de data van dit jaar moest hij de bovenkant van de y-as groter maken, vertelt hij aan de Los Angeles Times .

Volgens Jacobson en andere onderzoekers vallen de hoge oceaantemperaturen niet los te zien van het andere klimaatnieuws van de afgelopen tijd: de ongekende golf aan bosbranden in Canada, het snel smeltende Noordpoolijs en het extreme weer op veel plaatsen. “Nooit eerder is vastgesteld dat de Atlantische Oceaan zo warm was als nu”, zegt UCLA-klimaatonderzoeker Daniel Swain. Uit gegevens van de National Oceanic and Atmospheric Administration blijkt dat ook andere oceanen opmerkelijk warm zijn.