Juli wordt warmste maand ooit: ‘Het tijdperk van de kokende aarde is begonnen’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 697 keer bekeken • bewaren

Wereldwijd werden er nog nooit zulke hoge temperatuurgemiddelden gemeten als deze maand. Daarmee is de kans groot dat juli 2023 de warmste maand ooit wordt. Tot nu dan, want zolang de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, is de kans groot dat het record binnen afzienbare tijd weer uit de boeken gaat.

De NOS schrijft: “De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en Copernicus, de klimaatorganisatie van de EU, verwachten dat na juni nu ook juli 2023 wereldwijd de heetste maand ooit gemeten wordt. De eerste drie weken van juli vormen de warmste periode sinds het begin van de metingen en ook de laatste paar dagen van deze maand zullen naar verwachting relatief warm verlopen. Vooral de hittegolven in grote delen van Noord-Amerika, Azië en Europa springen in het oog.”

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres stelt dat we niet langer kunnen spreken van opwarming van de aarde. “Het tijdperk van de kokende aarde is begonnen.” Volgens de VN-baas moeten er zo snel mogelijk ingrijpende klimaatmaatregelen worden getroffen om rampen te voorkomen.

Ook Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO, meent dat er geen tijd te verliezen is. “De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is urgenter dan ooit tevoren. Klimaatactie is geen luxe maar een must.”

Karsten Haustein van de Universiteit van Leipzig heeft becijferd dat het deze maand wereldwijd gemiddeld meer dan anderhalve graad warmer is dan voor het begin van de industrialisatie. Tijdens de klimaattop in Parijs in 2015 werd nog afgesproken om de wereldwijde temperatuurstijging onder de anderhalve graad te houden. De WMO verwacht dat de kans 66 procent is dat er voor 2027 een heel jaar zal zijn waarin het wereldwijd gemiddeld anderhalve graad warmer is.

Dodelijke hittegolven komen door de klimaatcrisis vaker voor. De extreme hitte die Zuid-Europa treft, was volgens experts vrijwel ondenkbaar geweest zonder de krankzinnige uitstoot van broeikasgassen.